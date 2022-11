Spendenaktion: 13.000 Euro und Sachspenden für die Ukraine

Foto: astavi

„Mit kleinen Dingen große Hilfe leisten“ – unter diesem Slogan hat die katholische Kirchengemeinde in Gmünd ein Hilfsprojekt für die Menschen in der Partnergemeinde Peremyschljany in der Ukraine gestartet.

Sonntag, 20. November 2022

Franz Graser

29 Sekunden Lesedauer



Die Freundschaft und Partnerschaft zu dieser katholischen Gemeinde in der Westukraine besteht seit vielen Jahren. Dem Aufruf, den Menschen in der Ukraine mit Sach– und Geldspenden zu helfen, folgten die kroatische und die ungarische Kirchengemeinde, die italienische Mission, die Franziskusfrauen, die St.- Franziskus-​Kirche sowie die polnische Gemeinde, das Franziskus-​Gymnasium und die Firma Edeka Seitz. Auch viele großzügige private Spender schlossen sich dieser Hilfsaktion an.







