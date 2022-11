Erfahrungen mit Russland: ARD-​Korrespondent Udo Lielischkies erzählt

Foto: Iris Bischoff

Der frühere ARD-​Korrespondent in Moskau, Udo Lielischkies, hat bei einem Vortrag in der Gmünder VHS über seine Jahre in Russland erzählt. Seine Schilderungen gaben sehr informative und oftmals auch überraschende Einblicke in dieses weite Land.

Montag, 21. November 2022

Franz Graser

Der ARD-​Journalist berichtete ausführlich von seinen Begleitern auf seinen Reisen durch Russland: Das waren unzählige einfache russische Menschen, alte und junge, fröhliche und deprimierte, kämpferische und resignierte, warmherzige und zynische. Dabei wurde immer wieder deutlich, wie stark und erfinderisch diese Menschen mit oftmals schwierigen Lebensbedingungen und politischen Zwängen umgehen. Lielischkies ließ die Zuhörerinnen und Zuhörer in das Leben in Russland eintauchen, ohne dass sie das Gefühl bekamen, auf eine bestimmte Seite gezogen zu werden.





