Kabarettistin Nessi Tausendschön kann nicht überzeugen

Foto: Wilhelm Lienert

Zu viele Schlagworte, zu wenige Pointen: Bei ihrem Auftritt in Mutlangen blieb Kabarettistin Nessi Tausendschön dem Publikum einiges schuldig. Außerdem trat die gebürtige Hannoveranerin zu oberlehrerhaft auf.

Montag, 21. November 2022

Franz Graser

22 Sekunden Lesedauer



„Rumeiern“ war der Titel des Programms, mit dem Nessi Tausendschön in Mutlangen gastierte. Doch bei ihrem Auftritt arbeitete sie sich in erster Linie an Schlagworten ab. Darüber hinaus gefiel sie sich darin, das Publikum zu belehren — und nicht, die Zuhörerschaft durch Pointen und Wortwitz zum Nachdenken anzuregen.







Eine ausführliche Rezension finden Sie in der heutigen Ausgabe der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



340 Aufrufe

88 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen