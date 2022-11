Pendla Ostalbkreis gewinnt Landesauszeichnung für Mobilitätswende

Bei der Verleihung der Landesauszeichnung „Wir machen Mobilitätswende“ am 21. November konnte das Projekt Pendla im Ostalbkreis in gleich zwei Kategorien den ersten Preis abräumen.

Montag, 21. November 2022

Sarah Fleischer

Für die Landesauszeichnung hatte das Verkehrsministerium Baden-​Württemberg Projekte nominiert, die zur Mobilitätswende beitragen. Darunter war auch die Online-​Mitfahrzentrale Pendla , die sich besonders an Pendler richtet. Im Ostalbkreis wird das Projekt von Anja Henning geleitet.

Das Projekt bekam die Auszeichnung in der Kategorie „Geteilte Mobilität: Carsharing und Ridesharing“. Auch der erstmals vergebene Publikumspreis, für den über 250000 Stimmen online abgegeben wurden, ging in diesem Jahr an Pendla Ostalbkreis und Anja Henning.









