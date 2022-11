TSV Untergröningen: Zwei Heimniederlagen

In den letzten beiden Vorrundenspielen der Oberliga Baden-​Württemberg hat sich der TSV Untergröningen jeweils daheim dem TTV Burgstetten und TV Sankt Georgen beide Male mit 3:7 geschlagen geben müssen.

Dienstag, 22. November 2022

Es ist die letzte Chance für die Damen des TSV Untergröningen gewesen, sich in der Vorrunde wichtige Punkte gegen den Abstieg zu sichern. Während am Samstag mit dem TTC Burgstetten der aktuelle Tabellenführer auf dem heimischen Rötenberg gastierte, erwartete der TSV am Sonntag den TV Sankt Georgen, gegen den man einen Punktgewinn dringendst benötigt hätte. Doch trotz der Unterstützung von zahlreichen Zuschauern reichte es erneut nicht für einen Punktgewinn.





Mehr zu diesen beiden Heimniederlagen lesen Sie im Bericht des TSV Untergröningen in der Rems-​Zeitung vom 23. November.



