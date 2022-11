Wunschbaum 2022 in Schwäbisch Gmünd

Foto: fleisa

„Gmünder machen Wünsche wahr“ organisiert 2022 wieder den WUnschbuam im Prediger. Fast 1000 Wünsche sind zusammengekommen, ab Samstag können sie vom Baum „gepflückt“ und erfüllt werden.

Dienstag, 22. November 2022

Sarah Fleischer

602 Wunschzettel von Kindern und 307 Wunschzettel von Senioren seien dieses Jahr zusammengekommen, weiß Organisationsleiterin Ingeborg Pfeifer. Im vergangenen Jahr waren es noch 525 Kinderwunschzettel und 271 Seniorenwunschzettel gewesen. „Wir merken die Inflation und die Energiekrise auch beim Wunschbaum.“



