Impfzertifikat verlängern — Wie geht das?

Foto: Julia Sälzer /​pix​e​lio​.de

Wer ein digitales Impfzertifikat besitzt, muss dieses nach einiger Zeit verlängern. Wie geht das und wofür braucht man das Zertifikat überhaupt noch? Und was ist mit den Papierzertifikaten?

Mittwoch, 23. November 2022

Sarah Fleischer

31 Sekunden Lesedauer



Eigentlich ist es kein großer Aufwand: Mit wenigen Klicks lässt sich das Zertifikat in der Corona-​Warn-​App oder der CovPass-​App verlängern. „Die Verlängerung des Zertifikates hat mit der Wirkung der Impfung nichts zu tun“, beruhigt Frank Eickmann, Pressesprecher des Landesapothekerverbandes Baden-​Württemberg. Man muss sich also weder ein neues Zertifikat in der Apotheke besorgen, noch verliert die Impfung nach 365 Tagen automatisch die Wirkung.



Die Antwort auf dieses Frage und darauf, was Menschen mit Papierzertifikaten tun müssen, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



