Primalat: Ortsvorsteher Deininger wehrt sich gegen Befangenheits-​Vorwurf

Foto: gbr

Ortsvorsteher Deininger weist den Vorwurf, er sei in dieser Sache befangen, zurück. Bürgermeister Dr. Joy Alemazung sieht das auch so. Für eine Aussage, ob die Stadt einen neuen Anlauf macht, um dem vom Gericht gekippten Primalat-​Bebauungsplan zur Rechtskraft zu verhelfen, sei es zu früh. Da müsse man die detaillierte Urteilsbegründung abwarten.

Mittwoch, 23. November 2022

Gerold Bauer

„Das stimmt so einfach nicht, was da in der Klagebegründung steht!“, sagte Bernhard Deininger am Dienstag im Gespräch mit der Rems-​Zeitung. Prinzipiell plädierte Deininger als Ortsvorsteher dafür, das Miteinander im Dorf ganz nach oben zu stellen. „Primalat ist für Lautern und Heubach eine wichtige Firma – und die sollte sich im Rahmen des geltenden Rechts auch entwickeln dürfen.“







