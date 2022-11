Viermal so hohe Nebenkosten: Verbraucherzentrale wird in Gmünd aktiv

Weil ihr Versorger hohe Nachzahlungen verlangt und die monatlichen Abschläge ums Vierfache erhöht hat, haben sich die Bewohner der 60er-​Jahre-​Siedlung an der Eutighofer Straße an die Öffentlichkeit gewandt. Jetzt erhalten sie Unterstützung von neutraler Seite.

Die Verwaltungsbeiräte haben das Bundeskartellamt informiert, dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klima geschrieben und Kontakt zur Verbaucherzentrale aufgenommen haben. Deren Berater, Matthias Bauer, hat sich jetzt der Sache angenommen. Er hat sich am Dienstag die Sorgen der Bewohner angehört und sich einige Nebenkostenabrechnungen angesehen. Sein erstes Urteil lautet: „höchst intransparent“.





„Heizen im Hochhaus plötzlich viermal so teuer“: Unter diesem Titel hat die Rems-​Zeitung Anfang November über explodierende Nebenkosten in dem Wohnpark in der Weststadt berichtet. Der Verwaltungsbeirat hatte öffentlich Alarm geschlagen, weil zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner die Nebenkosten nicht mehr zahlen können.

