„Warme Stube“: Ökumenische Suppenküche in Schwäbisch Gmünd

Foto: fleisa

Ab dem 25. November findet jeden Freitag eine Suppenküche im Franziskaner in Gmünd statt. Die Ökumenischen Kirchen wollen damit Wärme in die kalte Jahreszeit bringen — sowohl kulinarisch als auch menschlich.

Mittwoch, 23. November 2022

Sarah Fleischer

Von 12 bis 14 Uhr wird das Refektorium im Franziskaner in Schwäbisch Gmünd für alle geöffnet sein. So Verkündeten es die evangelische Dekanin Ursula Richter und Münsterpfarrer Robert Kloker am Mittwoch. Geboten werden ein einfaches, warmes Essen, Gesellschaft und ein kleiner Impuls zum Abschluss. Das Essen ist kostenlos, eine freiwillige Spende aber immer willkommen.