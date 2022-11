Bettringer Gutschein: Verkauf jetzt auch im Bienenstüble Gügling

Der Bettringer Gutschein ist nun seit fast zwei Jahren am Start und ein echter Renner in Bettringen. Nun ist er an einer zweiten Stelle erhältlich, dem Bienenstüble auf dem Gügling.

Donnerstag, 24. November 2022

Sarah Fleischer

konnte bereits Kaufkraft von mehr als 6000 Euro im größten Stadtteil Gmünds fokussiert werden.

Bislang konnte er nur im Blumenkörble gekauft werden, nun folgt mit dem Bienenstüble die zweite Verkaufsstelle.





Was genau der Bettringer Gutschein ist lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Als „Bettringer Währung“ bekannt, wurden bereits ca. 500 Exemplare verkauft, Tendenz steigend. Hierdurch

