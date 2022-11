Schwäbisch Gmünd: Aktionen zum Tag gegen Gewalt an Frauen

Foto: fleisa

Jährlich findet am 25. November der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen statt. Im Raum Gmünd gibt es mehrere Vereine und Organisationen, die nicht nur aufklären und aufmerksam machen, sondern auch aktiv Hilfe leisten. Dazu sind in den kommenden Tagen verschiedene Aktionen geplant.

Donnerstag, 24. November 2022

Sarah Fleischer

40 Sekunden Lesedauer



In Gmünd engagieren sich der Verein Frauen helfen Frauen e.V., die Fraueninitiative Gmünd, der Club Soroptimist international, der ZONTA-​Club, und Inner Wheel gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten Elke Heer gegen Gewalt an Frauen. Rund um den Tag, der 1999 durch die UN initiiert wurde, zeigt die Stadt Gmünd Flagge – im wahrsten Sinne des Wortes: Vom 24. bis zum 28. November hängt vor dem Rathaus die Fahne „frei leben“. Die Fraueninitiative plant eine Videoinstallation in der Postgasse und Frauen helfen Frauen e.V. werden am Samstag am Rande des Wochenmarktes Flyer und Infos zu Beratungs– und Hilfsangeboten verteilen.







242 Aufrufe

161 Wörter

1 Stunde Online



