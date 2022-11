Weihnachtsmarkt in Schwäbisch Gmünd beginnt wieder

Foto: fg

Von heute an bis zum 21. Dezember steht wieder das Weihnachtsdorf in der Schwäbisch Gmünder Innenstadt. Rund 70 festlich geschmückte Stände und Hütten warten mit einem bunten Angebot weihnachtlicher Geschenkideen und Leckereien auf. Das barocke Rathaus bildet einen besonders festlichen Hintergrund für das weihnachtliche Treiben — nicht zuletzt, weil es sich wieder in einen riesigen Adventskalender verwandelt.

Donnerstag, 24. November 2022

Franz Graser

36 Sekunden Lesedauer



Unter dem Motto „Kunsthandwerk Spezial“ sind auch in diesem Jahr wieder mehrere Kunsthandwerker im wöchentlichen Wechsel mit ihren handgemachten Artikeln auf dem Weihnachtsmarkt vertreten. Am 9. Dezember findet die lange Einkaufsnacht statt und die Geschäfte der Gmünder Innenstadt sowie die Stände des Weihnachtsmarktes haben an diesem Abend bis 22 Uhr geöffnet.







Der Gmünder Weihnachtsmarkt ist montags bis mittwochs von 11 bis 19 Uhr und donnerstags bis sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet.







Weitere Details lesen Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



115 Aufrufe

145 Wörter

16 Minuten Online



Beitrag teilen