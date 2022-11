Wintersportbörse in Waldstetten

Foto: Skiteam, TSGV Waldstetten

Zwei Tage lang steht die Waldstetter Stuifenhalle im Zeichen des Wintersports: Am Freitag und Samstag, 25. und 26. November, veranstaltet das Skiteam des TSGV Waldstetten wieder die traditionelle Wintersportbörse. Egal, ob Ski alpin, Ski nordisch, oder Snowboard: Wer gute Wintersportausrüstung oder –bekleidung sucht, ist am Wochenende in der Stuifenhalle an der richtigen Adresse.

Donnerstag, 24. November 2022

Franz Graser

Zum Verkauf kommen einerseits gebrauchte Artikel, die von privater Seite abgegeben werden, und andererseits Ware von gewerblichen Händlern. Das Skiteam des TSGV Waldstetten prüft jedes Stück, bevor es in den Verkauf gelangt. Damit ist ein sorgloser Start ins Skivergnügen sichergestellt.







Am Abend schließt sich noch die Skihas’n-Hüttengaudi in der Skihütte des TSGV am Fuße des Stuifen mit kleinem Weihnachtsmarkt an.







