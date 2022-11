Böbingen feiert „Advent im Park“

Foto: Gemeinde Böbingen

In den Böbinger Bürgerpark zieht adventliches Flair ein. An den Adventssonntagen gibt es jeweils nachmittags im Park feine Veranstaltungen, die auf das Weihnachtsfest einstimmen. So wird die Künstlerin Hilde Diemer am Sonntag zeigen, wie man mit der Motorsäge Holzsterne herstellt. Darüber hinaus treten die Kinder des Oberlin-​Kindergartens auf.

An jedem der vier Adventssonntage gibt es im Veranstaltungsbereich des Parks eine kleine Bewirtung sowie kleine Programmpunkte. Neben den Kindergärten beteiligen sich Vereine und Organisationen mit Beiträgen und Auftritten am Programm. Ein Weihnachtsmarkt mit mehreren Ständen findet am zweiten Adventssonntag statt. Hier können die Besucher kleine Geschenke oder Leckereien erwerben. Der Besuch des Nikolaus und eine Tombola runden diesen zweiten Adventssonntag ab. Darüber hinaus gibt es einen großen Adventskalender: Ab dem 1. Dezember wird täglich eine große Holzstele geöffnet.







Weitere Informationen finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



