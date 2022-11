Glühweinpreise auf dem Weihnachtsmarkt 2022

Er ist wohl für viele Menschen ein fester Bestandteil des Weihnachtsmarktbesuchs: Der Glühwein. Doch auch die Glühweinverkäufer bleiben von der Inflation ja nicht verschont – Was also kostet ein Glas auf den Weihnachtsmärkten in den großen Kreisstädten?

Schon in den vergangenen Jahren hatte der Preis für ein Glas Glühwein bei rund drei bis vier Euro gelegen. Das Portal „Mobiler Weihnachtsmarkt“ hatte für 2021 einen Index erstellt – sofern die Weihnachtsmärkte denn stattfanden. Deutschlandweit betrug der Durchschnitt 3,43 Euro pro Glas. Doch die hohe Inflation ging auch an den Glühweinverkäufern nicht spurlos vorbei. Auf dem Aalener Weihnachtsmarkt bezahle man zwischen 4,50 Euro und 6,50 Euro für einen Glühwein, heißt es von Aalen city aktiv e.V. In Gmünd sind es immerhin nur 3,50 bis 4,50 Euro. Auch in Ellwagen gibt es keinen Einheitspreis, wie eine Sprecherin des Presseamts erklärt.





Warum das so ist und was die Besucherinnen und Besucher zu den Preisen sagen, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



