Karten für den Rot-​Weiss-​Ball am Samstag in Gmünd zu gewinnen

Am Samstag, 26. November, ab 19 Uhr öffnen sich die Türen für den traditionellen Rot-​Weiss-​Ball im Stadtgarten. In Kooperation mit dem Tanzclub Rot-​Weiss Schwäbisch Gmünd e.V, der dieses Jahr sein 60-​jähriges Bestehen nachfeiert, bietet die Rems-​Zeitung ihren Leserinnen und Lesern die Chance, zehn Eintrittskarten im Wert von jeweils 29 Euro zu gewinnen.

Freitag, 25. November 2022

Gerold Bauer

Der Rot-​Weiss-​Ball ist ein gesellschaftlicher Höhepunkt, den man eigentlich nicht versäumen sollte. Das junge Führungsduo Alexander Disam und Leila Abourjeily-​Patzl hat mit den Mitgliedern keine Mühen gescheut, damit der erste Ball nach der Pandemie-​Pause ein Highlight wird.



Dankbar ist der Verein seinen Sponsoren, die auch in schwierigen Zeiten diese aufwändige Veranstaltung erst möglich machen. Geboten wird nicht nur ein Tanzturnier auf sehr hohem Niveau, sondern auch ein abendfüllendes Unterhaltungsprogramm, bei dem so ziemlich jede Art des Tanzes zu sehen sein wird. Für Kurzentschlossene wird es an der Abendkasse noch Karten geben.







