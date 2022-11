Liederkranz Heuchlingen präsentiert das Vereinigte Lachwerk Süd

Foto: Koczwara & Mantel

Eigengewächse sind sie, die beiden Kabarettisten Werner Koczwara und Ernst Mantel: Koczwara ist gebürtiger Gmünder, Mantel ist in Heuchlingen aufgewachsen. Der Kontakt zur Heimat ist nie abgerissen. Als „Vereinigtes Lachwerk Süd“ treten sie am Samstag 28. Januar, in der Heuchlinger Gemeindehalle auf.

Freitag, 25. November 2022

Franz Graser

Der Veranstalter, der Liederkranz Heuchlingen, setzt damit seine Tradition fort, kurz nach dem Jahreswechsel eine kulturelle Veranstaltung zu präsentieren. Unter dem Motto „The Bänd in the Länd“ durchwühlen die beiden komisch Hochbegabten die Popgeschichte auf der Suche nach Welthits, die eigentlich nichts anders sind als Coverversionen von schwäbischen Originalen.







Fündig werden sie diesmal unter anderem bei „Dancing Queen“ von Abba, „Come together“ von den Beatles sowie dem Klassiker der Doors, „Riders on the storm“. Welthits, schwäbisch abgemischt. Nicht fehlen darf auch die längst überfällige Hymne auf Landesvater (Däd of the Länd) Winfried Kretschmann.





Beginn ist um 20 Uhr, Hallenöffnung um 19 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 23 Euro.







Alle weiteren Informationen finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



Bitte beachten: Die Telefonnummer für den Kartenvorverkauf lautet korrekt 07174/​802190.



