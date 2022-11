Normannia Gmünd: Topspiel gegen TSV Essingen auf dem Rasenplatz

Archivfoto: Zimmermann

Die Entscheidung ist gefallen: Das Ostalbderby in der Fußball-​Verbandsliga zwischen dem Tabellenzweiten 1. FC Normannia Gmünd und dem Spitzenreiter TSV Essingen wird an diesem Samstag, 14 Uhr, auf dem Rasenplatz im WWG-​Sportpark stattfinden.

Freitag, 25. November 2022

Alex Vogt

In den vergangenen Tagen versuchten die Mitglieder des 1. FC Normannia Gmünd, die teilweise optimalen Wetterbedingungen zu nutzen, um den Rasenplatz im WWG-​Sportpark in einen bespielbaren Zustand zu bringen. Am Freitagvormittag konnte der Sportliche Leiter des FCN, Stephan Fichter, nun Vollzug melden. Das Spitzenspiel zwischen der Normannia und dem TSV Essingen kann an diesem Samstag um 14 Uhr im Stadion des WWG-​Sportparks in Schwäbisch Gmünd angepfiffen werden.

