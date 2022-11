Öffentlichkeitsfahndung beendet: 74-​Jähriger tot aufgefunden

Archiv-​Foto: rz

Seit Dienstag wurde ein 74 Jahre alter Mann aus Schwäbisch Gmünd vermisst. Nun wurde er laut Polizei tot in Böbingen an der Rems aufgefunden.

Freitag, 25. November 2022

Sarah Fleischer

Wie die Polizei mitteilt, wurde der vermisste 74-​jährige Mann am Donnerstagnachmittag am Straßenrand beim Beiswanger Weg in Böbingen tot aufgefunden. Zum Tod der Person gibt es keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.