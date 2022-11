Normannia Gmünd: 1:3 gegen TSV Essingen

800 Zuschauer haben im WWG-​Sportpark das Ostalbderby in der Fußball-​Verbandsliga zwischen dem 1. FC Normannia Gmünd und dem TSV Essingen verfolgt. Der Tabellenerste aus Essingen besiegte den zweitplatzierten FCN verdient mit 3:1 (2:1).

Samstag, 26. November 2022

Alex Vogt

Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnen konnte: Dies sollte bis zum Schlusspfiff die größte Ausgleichsmöglichkeit der Normannen bleiben. Denn in den zweiten 45 Minuten hatten die Hausherren zwar mehr Ballbesitz und eine Vielzahl an Freistößen und Eckbällen, kamen aber trotzdem zu keinen zwingenden Chancen. Nach einem Normannia-​Eckball schloss dann der eingewechselte Fabian Leidenbach in der vierten Minute der Nachspielzeit einen Essinger Konter erfolgreich ab zum 1:3-Endstand.





Die Anfangsphase gehörte den in den Zweikämpfen präsenteren Essingern, die früh in Führung gingen. Niklas Groiß vollstreckte in der sechsten Minute nach einer Hereingabe von Niklas Weissenberger mit einem Schuss aus der Drehung aus zwölf Metern. Aus der ersten nennenswerten TSV-​Chance resultierte prompt das 0:1 – und aus der ersten Normannia-​Chance in der 13. Minute gleich das 1:1. Nach einem Eckball von Jermain Ibrahim fiel Fabian Kianpour der Ball vor die Füße, der flach ins Eck zum Ausgleich traf.Nach 30 Minuten profitierten die Gäste von einem Ballverlust von Normannia-​Innenverteidiger Daniel Stölzel. Erman Kilic bediente Groiß, der in der Mitte wiederum wenig Mühe hatte, die erneute Essinger Führung zu erzielen. Zwei Minuten später wäre fast das 2:2 gefallen, als ein Schuss von Alexander Aschauer an die Latte ging.

