Ostalb: Wenn das Sparen nichts mehr hilft

Foto: picture alliance /​Ulrich Baumgarten

Mit den Energiepreisen steigt der Beratungsbedarf. Denn immer mehr Menschen haben Zukunfts– und Existenzängste. Auch im Raum Schwäbisch Gmünd. Das berichten die Beratungsstellen.

Samstag, 26. November 2022

Alexander Gässler

25 Sekunden Lesedauer







Welche Sorgen und Ängste die Menschen in der Region haben und wem das Bürgergeld hilft: Das und Vieles mehr lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Die Verbraucherzentrale in Stuttgart kann sich über mangelnde Arbeit nicht beschweren. Im Gegenteil. „Der Beratungsbedarf nimmt zu“, sagt Matthias Bauer, Experte für Bauen, Wohnen und Energie. Vor der Energiekrise seien es 500 Verbraucherbeschwerden pro Monat gewesen, inzwischen seien es 1000. Und es gehe nur noch um ein Thema – Energie.

