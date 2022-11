Staufersaga-​Weihnachtsmarkt in Gmünd: Eröffnung am Sonntagnachmittag

Die offizielle Eröffnungsfeier des Staufersaga-​Weihnachtsmarktes mit Erstem Bürgermeister Christian Baron findet am Sonntag, 27. November, ab 16.30 Uhr, am Gewerke-​Zelt, statt. Mit einer ganz besonderen Tanzperformance werden zwei Künstlerinnen zu sehen sein.

Samstag, 26. November 2022

Gerold Bauer

Denise Fürstenau und Susanna Rados, verantwortlich für den orientalischen Tanz in der Staufersaga, zeigen eine Tanzperformance zur Friedensbotschaft mit eindrucksvoller Choreographie. Premiere erfahren die Soundtracks „Dionysia“ und „Violet“, komponiert von Matthias Pflüger. Die Choreographie hierzu haben Denise Fürstenau und Susanna Rados kreiert.

Der Staufersaga-​Weihnachtsmarkt hat traditionell seinen festen Platz vor der Stauferbasilika beim Johannisturm am Marktplatz. Mit viel Engagement und Herzblut bemüht sich der Verein, dem Staufersaga-​Weihnachtsmarkt wieder ein ganz besonderes Flair zu geben unter der Leitung von Gundi Mertens, stellvertretende Vereinsvorsitzende. Alle Holzhäuschen des Marktes sind mit echtem Tannengrün und natürlicher Dekoration geschmückt. Die Staufer-​Schmiede mit seiner althergebrachten Schmiedekunst wird wieder ein großer Anziehungspunkt für Kinder und Erwachsene sein. Die befindet sich an der Südseite der Johanniskirche. Das Zentrum des Staufersaga-​Weihnachtsmarktes ist das Gewerke-​Zelt, direkt am Johannisturm und die Stauferschmiede.





Während der Dauer des Weihnachtsmarktes sind verschiedene Darbietungen geboten, ein Zeitplan befindet sich an den Säulen zum Staufersaga-​Weihnachtsmarkt.

