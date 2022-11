TV Wetzgau: 19:40 beim TuS Vinnhorst

Die Bundesliga-​Kunstturner des TV Wetzgau haben den Einzug in das große Finale um die DM-​Goldmedaille verpasst. Beim TuS Vinnhorst unterlag die Mannschaft von Paul Schneider klar mit 19:40 und musste außerdem alle sechs Geräte abgeben. Der TVW steht nun im kleinen Finale um DM-​Bronze.

Der TVW, der durch diese Niederlage vom ersten auf den dritten Platz zurückgefallen ist, muss sich mit dem Einzug in das kleine Finale begnügen und trifft am Samstag ab 14 Uhr in Neu-​Ulm im Duell um die DM-​Bronzemedaille auf die viertplatzierte TG Saar.







3:5 am Boden, 4:6 am Pauschenpferd, 4:6 an den Ringen, 1:7 am Sprung, 3:9 am Barren und 4:7 am Reck: Beim amtierenden Deutschen Meister TuS Vinnhorst kassierte der als Tabellenführer angereiste TV Wetzgau am letzten Wettkampf dieser Bundesligasaison eine 19:40-Niederlage und konnte dabei das Vorhaben, mindestens zwei Geräte für sich zu entscheiden, um in das große Finale der Deutschen Turnliga um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft einzuziehen, nicht in die Tat umsetzen.Stattdessen siegten die Gastgeber mit 12:0 Gerätepunkten und qualifizierten sich durch diesen Erfolg für das am kommenden Samstag in Neu-​Ulm stattfindende große DTL-​Finale gegen den SC Cottbus.

