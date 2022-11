Wunschbaum Gmünd: Abholung der Wunschzettel startet am Samstag

Foto: fleisa

Über 900 Wunschzettel kamen dieses Jahr zusammen – rund 600 Kinderwünsche und 300 Seniorenwünsche. Wer einen erfüllen will, kann das ab Samstag, 26. November tun.

Samstag, 26. November 2022

Sarah Fleischer

Noch am Donnerstag sah der Baum im Innenhof des Prediger etwas kahl aus, nun wurde er von sechs Mitgliedern von Inner Wheel Schwäbisch Gmünd geschmückt. Es sei der größte Wunschbaum, den es seit Start der Aktion vor rund 15 Jahren gegeben habe, sagt die Ehrenamtliche Christa Rösch. Neben den Wunschzetteln hängen auch die „Motanka“-Puppen am Baum, gebastelt von ukrainischen Familien. Da über 900 Wünsche zusammengekommen sind, müsse man sie nach und nach an den Baum hängen, erklärt Rösch. „Wenn Lücken entstehen, hängen wir neue Zettel hin.“