„Unser Dorf hat Zukunft“: Heubach-​Lautern zum Landessieger gekrönt

Beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ konnte sich der Heubacher Stadtteil Lautern in Baden-​Württemberg ganz vorne platzieren und nimmt nun am Bundeswettbewerb teil. Bei der Preisverleihung am Samstag in Bühl bei Rastatt wurde ein Lauterner Theaterstück aufgeführt.

Sonntag, 27. November 2022

Gerold Bauer

Knapp 40 Personen reisten am Samstag mit dem Bus zur groß inszenierten Preisverleihung in Bühl (bei Rastatt). „Wenn nicht am gleichen Tag der Weihnachtsmarkt in Lautern gewesen wäre, hätten wir noch eine größere Delegation gehabt“, sagte Ortsvorsteher Bernhard Deininger.

Und er machte keinen Hehl daraus, dass die Dorfgemeinschaft von Lautern mächtig stolz auf diese hohe Ehre sei; gleichzeitig fasse man das aber auch als Verpflichtung auf, durch das Miteinander im Dorf die Zukunft weiterhin engagiert selbst in die Hand zu nehmen.





