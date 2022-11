Die schönsten Weihnachtsmärkte in der Region

Foto: Gemeinde Eschach

Am kommenden Wochenende finden drei der stimmungsvollsten Weihnachtsmärkte in der Region statt. Dazu zählen der Weihnachtsmarkt in Eschach (Foto), der Markt in Mögglingen und das beliebte „Advents-​Hoffeschdle“ in der StuifenKiste in Weilerstoffel.

Der Weihnachtsmarkt in Eschach feiert am kommenden Sonntag, 4. Dezember, sogar ein Jubiläum, denn er findet zum 25. Mal statt. Rund 20 Beschicker bieten unter anderem Glühwein, Punsch, Grillwürste, Flammkuchen und ähnliche Leckereien an.





Bereits am Samstag begeht Mögglingen seinen inzwischen 30. Weihnachtsmarkt. Neben den traditionellen Marktbeschickern sind auch viele Vereine und die örtliche Schule mit Ständen und vorweihnachtlichen Angeboten am Start.





Und das „Hoffeschdle“ in der StuifenKiste Weilerstoffel ist am Samstag, 3. Dezember, einer der stimmungsvollsten kleinen Märkte in der Region. Rund um die Feuerschale stellt sich dann ganz bestimmt wieder weihnachtliche Behaglichkeit ein.





Last but not least gibt es natürlich noch bis zum 21. Dezember den großen, aber ebenfalls sehr sehenswerten Weihnachtsmarkt in Schwäbisch Gmünd.







Alles Weitere erfahren Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



