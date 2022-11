In Frickenhofen das ganze Dorf mit Holzhackschnitzeln heizen

In Frickenhofen, einer Teilgemeinde von Gschwend, wird nach dem Vorbild von Heubach-​Buch eine Energiegenossenschaft gegründet. Eine Heizzentrale kann das ganze Dorf mit Nahwärme versorgen. Die Einspeisung verschiedener regenerativer Energien ist angedacht.

Montag, 28. November 2022

Gerold Bauer

Zwei Faktoren spielen den Gründungsvätern der Energiegenossenschaft Frickenhofen derzeit in die Hände: Zum einen sind in vielen Häusern die Zentralheizungen im Keller inzwischen so alt, dass über eine Erneuerung der Anlage nachgedacht wird. Zum anderen wissen viele zwar schon lange, dass sie sich aus Gründen des Klimaschutzes und der nicht endlosen Verfügbarkeit von der Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle, Gas und Öl verabschieden müssen. Die Energiekrise im Zuge des Ukraine-​Kriegs und die daraus resultierende Preisexplosion hat die Bereitschaft zum Umdenken aber deutlich befördert.





