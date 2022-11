Mittelalterliches Ambiente auf dem Weihnachtsmarkt in Schwäbisch Gmünd

Fotos: gbr

Mit dem mittelalterlichen Ambiente der Weihnachtsmarktstände des Staufersaga-​Vereins – passenderweise direkt bei der staufischen Johanniskirche – hat der Gmünder Weihnachtsmarkt ein Alleinstellungsmerkmal unter ähnlichen Veranstaltungen in der Region.

Montag, 28. November 2022

Gerold Bauer

Darauf hob Erster Bürgermeister Christian Baron bei der offiziellen Eröffnung der Staufersaga-​Stände am Sonntagnachmittag ab. „Für mich ist der Gmünder Weihnachtsmarkt sogar der schönste in ganz Süddeutschland – und es war die richtige Entscheidung, auf die Beleuchtung nicht zu verzichten!“, unterstrich er. Die sehr zahlreichen Besucherinnen und Besucher seien eine Bestätigung für die Attraktivität dieser Gmünder Traditionsveranstaltung.





Lesen Sie in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung, wie man auch in den Stadtteilen und in Landgemeinden am Wochenende in die Adventszeit gestartet ist!



