Neue Teams bei der Rettungshundestaffel der Malteser

Foto: malteser

Den erfolgreichen Grundstein für ihre Rettungshundeausbildung setzten bei einem Eignungstest für Rettungshunde auf dem Trainingsplatz des Schäferhundevereins in Herlikofen ganze zehn neue Teams der Malteser Rettungshundestaffel Schwäbisch Gmünd.

Montag, 28. November 2022

Sarah Fleischer

Zehn Teams der MHD Staffeln aus Schwäbisch Gmünd und drei Teams aus Rottenburg traten zum Eignungstest nach der gemeinsamen Prüfungsordnung an. Dabei wird ein zuverlässiges Sozialverhalten des Hundes überprüft. Der Hund wird dabei mit zum Teil unbekannten Situationen konfrontiert. Offenheit und Freundlichkeit, sichere Bewegung und eine gute Bindung zum Hundeführer sind wichtig. Diese Herausforderung meisterten Michael Belko mit Cloe, Theresa Duca mit Bak, Katharina Friedrich mit Bonnie, Dr. Norbert Gildein mit Jule, Linda Jooß mit Bounty, Peter Kasper mit Lando, Jessica Landgraf mit Hailey, Niklas Schäfer mit Donna, Nadine Tietze mit Mali und Yasmin Welz mit Nepomuk (MHD Schwäbisch Gmünd) sowie Brigitte Stäbler mit Milwaukee, Sibylle Schwager mit Ella und Daniel Tyburzy mit Suki (MHD Rottenburg).





