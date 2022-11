TV Wetzgau: Philipp Steeb steht im Jugendnationalteam

Foto: TVW

Philipp Steeb vom TV Wetzgau hat es geschafft: In der Qualifikation für den Jugendländerkampf in Lilleshall (GBR) ließ er alle Turner seines und des ein Jahr älteren Jahrgangs hinter sich und sicherte sich so seinen Platz im U-​16-​Team des Deutschen Turnerbundes.

Montag, 28. November 2022

Alex Vogt

24 Sekunden Lesedauer



Sein Topgerät war wieder einmal der Boden, hier erzielte Steeb mit 13,0 Punkten die beste Bewertung aller Altersklassen.Bis die deutsche Delegation am Freitag nach Birmingham abfliegt, befindet sich der TVW-​Youngster in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung in Kienbaum. Am Samstag steht das Debüt des HBG-​Schülers im Nationaltrikot an: Im U-​16-​Länderkampf geht es gegen Großbritannien, Frankreich, Italien und die Schweiz.

