Wo es die schönsten Weihnachtsbäume gibt

Weihnachten ohne Christbaum zu feiern, ist fast nicht denkbar. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt es zahlreiche Betriebe, in denen die Bäume direkt in der Christbaumkultur ausgewählt werden können. Zum Teil dürfen die Kunden, wenn gewünscht, die Bäume sogar selber fällen.

Montag, 28. November 2022

Franz Graser

Den Baum direkt dort kaufen, wo er gewachsen ist — das ist entlang der Rems in vielen Betrieben möglich. In den kommenden Wochen öffnen einige Betriebe wieder ihre Tore und erlauben es den Kunden, ihren Christbaum direkt in der Weihnachtsbaumkultur auszusuchen.







Eine Auswahl finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



