Erster Bagger-​Biss bei UWE in Gmünd: Platz für „eco village“ in der Buchstraße

Das TSB-​Sportgelände an der Buchstraße in der Gmünder Oststadt Areal dient künftig als Fläche für ein großes Wohnbauprojekt, das auch das ganze UWE – Areal in seine Planung einbezieht. Dort begannen nun die Abbrucharbeiten.

Dienstag, 29. November 2022

Gerold Bauer

Mit einem offiziellen „Baggerbiss“ begann am Montag der Abbruch des UWE-​Verwaltungsgebäudes, um Platz für insgesamt 300 bezahlbare Wohnungen zu schaffen. Das neue Wohnquartier auf der Fläche von 21 000 Quadratmetern wird aus elf Baukörpern mit Wohnraum für zirka 600 Menschen bestehen. Teil des Projekts sind auch Gewerbeflächen im Erdgeschoss, flankiert von einem elektrifizierten Parkhaus speziell im Hinblick auf die e-​Mobilität.





