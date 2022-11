Fruchtfliegen im OP am Ostalb-​Klinikum — Ursache gefunden

Am Wochenende ist die Quelle der Fliegen im Zentral-​OP des Ostalb-​Klinikums Aalen gefunden worden. Das teilen die Kliniken Ostalb mit.

Dienstag, 29. November 2022

Thorsten Vaas

Demnach hat der Wasserschaden, der Ende September durch einen verstopften Dachabfluss des Flachdaches entstanden war, offensichtlich nicht nur die Deckenplatte, sondern auch den Estrich beziehungsweise die Dämmschicht und Isolierung dieses Büroraums in Mitleidenschaft gezogen.Der identifizierte Bereich wurde laut der Kliniken Ostalb am vergangenen Freitag komplett entkernt. Der Nährboden, der den Fliegen in den letzten Tagen das Überleben sicherte, wurde letztlich nach der Bodenöffnung eindeutig im feuchten Estrich identifiziert entfernt.Bei den Messungen in den über 100 Feuchtfallen wurden am Samstag und Sonntag im gesamten OP-​Trakt inklusive der Funktionsräume keine Fliegen mehr nachgewiesen. Aktuell, so die Kliniken, werde der betroffene Raum bereits saniert. Gemeinsam mit dem Gesundheitsamt werde in den kommenden Tagen ein Zeitplan für eine Wiedereröffnung des OPs im Ostalb-​Klinikum erarbeitet.

