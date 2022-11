Wissen: Spricht bei Elon Musk wirklich das Volk?

Elon Musk irritiert auf Twitter mit Umfragen, die Donald Trump und andere gesperrte Nutzer in dem Netzwerk wieder zulassen. Millionen User machen dabei mit, dennoch sagen solche Befragungen im Kern fast nichts aus.

„Das Volk hat gesprochen“, behauptet Musk.







Auf der „Wissen“-Seite wird am 29. November in der Rems-​Zeitung erklärt, warum man den „Umfragen“ des US-​Unternehmers nur bedingt vertrauen sollte und was eine repräsentative

Umfrage wirklich ausmacht.

Elon Musk lässt auf Twitterderzeit gerne abstimmen. Vor anderthalbWochen stimmte in der vom neuen Eigentü–mer des Dienstes erstellten Umfrage eineknappe Mehrheit dafür, das Nutzerkonto desehemaligen US-​Präsidenten Donald Trumpnach der Sperrung vom Januar 2021 wiederzu aktivieren. Musk folgt diesem Votumebenso wie der „Generalamnestie“ für allegesperrten Accounts, die vergangene Wocheknapp drei Viertel der mehr als drei Millio–nen Umfrageteilnehmer befürworteten.

