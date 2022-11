Jugendevent der evangelischen Kirche in Waldhausen

Foto: evkg

Über 150 Jugendliche aus dem ganzen Kirchenbezirk versammelten sich am vergangenen Freitag in Waldhausen zu einem Event mit Jugendgottesdienst. Dabei ging es vor allem um die Frage „wofür brennst du?“. Nicht fehlen durfte dabei auch die Musik. Sogar die Feuerwehr rückte an.

Donnerstag, 03. November 2022

Sarah Fleischer

Der Jugendgottesdienst. moderiert von Maik Schwarz und Hannah Gansky, widmete sich der Frage: „Was ist deine Leidenschaft?“ Bei vielen der Jugendlichen lautete die Antwort „Musik“ und so wurde nicht nur der Gottesdienst musikalisch untermalt. Auch DJ Faith sorgte bei der anschließenden Disko dafür, dass die Jugendlichen diese Leidenschaft zu spüren bekamen.







Warum zwischendurch sogar die Feuerwehr kommen zu dem Event kommen musste, erfahren Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk

