Musical Factory Gmünd präsentiert „Madagascar“

Am Mittwoch präsentierte die Musical Factory e. V. im Rahmen des „Europäischen Jugend Musical Festivals“ Madagascar – Eine Kooperation mit dem Tanzstudio Vera Braun. ZUm Festival sind sogar Musical-​Gruppen aus dem Ausland angereist.

Donnerstag, 03. November 2022

Sarah Fleischer

Es war bereits die zwölfte Musical-​Produktion, die die Musical Factory e.V. auf die Beine stellte. „Ein Stück für die ganze Familie“ – so hieß es in der Ankündigung von Madagascar. Die Vorstellung war ausverkauft und gespannt warteten die Besucher darauf, dass der Vorhang sich endlich öffnete. Auch hinter der Bühne warteten die jungen Darstellerinnen und Darsteller gespannt auf ihren Auftritt.

Im Publikum befanden sich auch Musical Gruppen aus Cottbus, Linz und Cham in der Schweiz. Die Gruppen waren seit drei Uhr morgens unterwegs, um in Schwäbisch Gmünd dabei zu sein und werden ebenfalls Musical Stücke zum Besten geben.

