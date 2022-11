Mutlanger Hornbergschule auf Höhlenforscher-​Ausflug

Foto: hbs

Die Natursport-​AG der Hornbergschule Mutlangen startet mit einer Höhlenerkundung ins neue Schuljahr. Es ging für die Schüler und Schülerinnen der neu zusammengestellten Natursport-​Gruppe nach Grabenstetten in die Gustav-​Jakobs-​Höhle.

Donnerstag, 03. November 2022

Sarah Fleischer

Mit Helmen, Stirnlampen und Höhlenkleidung ausgestattet, machten sich die 13 Hornbergschüler aus den Klassenstufen sechs und sieben neugierig auf, den steilen Berghang nach dem Höhleneinstieg abzusuchen.

Bereits die ersten Meter in der Gustav-​Jakob-​Höhle machten den „Höhlenforschern“ klar, dass dies kein Spaziergang wird: Enge niedrige Gänge, oft nur im Kriechen zu bewältigen, schafften ein außergewöhnliches Raumgefühl. Vorbei an Tropfsteinen und seltsam geformten Versteinerungen ging es in die „Halle“, bevor die Schülerinnen und Schüler einen Teil der Höhle selbst erkunden durften — natürlich unter Aufsicht von den beiden AG-​Leitern Manfred Paulowitz und Alex Reichenauer.





Was die Natursport-​Gruppe dieses Schuljahr noch plant, steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



