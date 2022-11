„Q-​Rage“: Theaterstück vermittlet Medienkompetenz an Schulen

Foto: svh

„Total vernetzt – und alles klar!?“ – unter diesem Motto stand das Theaterstück aufgeführt von „Q-​rage“ aus Ludwigsburg. Das Duo veranschaulicht in dem geschickt aufgebauten Stück eindrucksvoll, welche Gefahren beim Umgang mit digitalen Medien lauern können.

Donnerstag, 03. November 2022

Sarah Fleischer

38 Sekunden Lesedauer







Mehr Details zum Theaterstück und der Gruppe „Q-​Rage“ lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



In fünf Spielszenen führten die Schauspieler Nadia Dellagiacoma und Daniel Neumann von „Q-​Rage“ als Geschwisterpaar Henrik und Lisa den rund 200 Schülern der Mörike-​, Schiller– und Realschule, sowie des Rosenstein-​Gymnasiums in Heubach, in zwei getrennten Aufführungen, die Gefahren der digitalen Medien auf humorvolle Weise vor Augen.Auch wurde der rechtliche Hintergrund zu den Themen legales Downloaden, Handy-​Videos, Lästern im Chat und Bilder im Netz von der Jugendsachbearbeiterin Nadine Bosch von der Heubacher Polizei erläutert.Schulsozialarbeiter Andreas Dionyssiotis betont, dass „nach wie vor Bedarf besteht, Schüler beim Umgang mit persönlichen Daten auf sozialen Netzwerken zu sensibilisieren.“

156 Aufrufe

152 Wörter

43 Minuten Online



