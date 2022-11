Jubiläum: Verwaltungsgemeinschaft Leintal-​Frickenhofer Höhe besteht seit 50 Jahren

Foto: Ostalbkreis

In einem Grußwort hat Landrat Dr. Joachim Bläse hat der Verwaltungsgemeinschaft Leintal-​Frickenhofer Höhe zu ihrem 50-​jährigen Bestehen gratuliert. „Seit 50 Jahren leisten Sie erfolgreiche Arbeit zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger“, so der Landrat. Mit dem Verwaltungsverband hätten die kleinen Gemeinden im Gmünder Raum gleichzeitig ihre Aufgaben erfüllen und ihre Selbstständigkeit bewahren können, so der Landrat.

Mittwoch, 30. November 2022

Franz Graser

Vor 50 Jahren haben sich im heutigen Ostalbkreis mehrere Verwaltungsgemeinschaften gebildet. Dabei ging es darum, zentrale Verwaltungsaufgaben gemeinsam zu schultern. Auch die Verwaltungsgemeinschaft Leintal-​Frickenhofer Höhe entstand damals. Die Gemeinden Eschach, Göggingen, Iggingen, Leinzell, Obergröningen und Schechingen konnten auf diese Weise zusammenarbeiten und gleichzeitig ihre Eigenständigkeit bewahren. Wilfried Binder, der Geschäftsführer der Verwaltungsgemeinschaft, spricht von einer „Erfolgsgeschichte“.





