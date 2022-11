Pilotprojekt SCORA: Schulpartnerschaft zwischen Israel und Scheffold-​Gymnasium

Foto: sggd

Das Scheffold-​Gymnasium unterhält seit Kurzem eine Partnerschaft mit Israel. Damit gibt es nun insgesamt 15 Partnerschulen für einen Israel-​Austausch in Baden-​Württemberg. Das Projekt SCORA setzt sich gegen Rassismus und Antisemitismus an Schulen ein.

Mittwoch, 30. November 2022

Sarah Fleischer

41 Sekunden Lesedauer





Initiatorin des Austauschprogrammes SCORA (Schools opposing Rassism and Antisemitism), den das Land Baden-​Württemberg ins Leben gerufen hat, ist Claudia Rugart, Schulpräsidentin des Regierungsbezirk Stuttgart. Beim Festakt in Esslingen waren auch zwei Lehrerinnen des Scheffold-​Gymnasiums, Julia Helming und Michelle Michaux anwesend. Sie leiten den Seminarkurs zum Thema „Fernes Land, fremde Kultur – Israel entdecken“, für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangstufe Eins.

Am Scheffold-​Gymnasium freut man sich auf den ersten Besuch in Israel, der für Mai 2023 geplant ist. Die 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Seminarkurses werden dann ihre Partnerschule, die Aljoodan Highschool, kennenlernen: Ein drusisches Gymnasium in Kisra-​Samia im nördlichen Galilää.







Mehr über die Schulpartnerschaft und was alles Inhalt des Seminarkurses ist, erfahren Sie am, Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



232 Aufrufe

166 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen