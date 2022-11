Fred Eberle wird 80: Sportler, Musiker und Pädagoge aus Schwäbisch Gmünd

Archiv-​Foto: edk

In der Musik, im Sport und in der Pädagogik ist er gleichermaßen versiert: Der in vielen Ehrenämtern verdiente Gmünder Fred Eberle ist ein echtes Multitalent und feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Freitag, 04. November 2022

Gerold Bauer

28 Sekunden Lesedauer



Sowohl im kulturellen als auch im sportlichen Leben hatte man als Gmünder über Jahrzehnte den Eindruck, dass Fred Eberle im übertragenen Sinne hinter jeder Tür sitzt. Dass bei einem so verdienten Menschen die Ehrungen nicht ausbleiben, liegt auf der Hand. Er wurde für sein Schaffen auf Verbands– und Vereinsebene bereits mehrfach mit hohen Auszeichnungen gewürdigt und zählt zur Riege der Gmünder Sportpioniere.





Die Rems-​Zeitung widmet dem verdienten Gmünder zum 80. Geburtstag eine Laudatio — zu lesen in der Ausgabe vom 4. November!



