Intensives Training für eine tolle Show beim Rot-​Weiß-​Ball in Gmünd

Foto: gbr

„Wir wollen die Lebensfreude zurückholen“, lautet das Motto beim Tanzclub Rot-​Weiß Schwäbisch Gmünd. Im Tanzsportzentrum Disam in Mutlangen biegen die Tänzerinnen und Tänzer bei den Vorbereitungen für den Rot-​Weiß-​Ball auf die Zielgerade ein.

Freitag, 04. November 2022

Gerold Bauer

Wenn es bei den Menschen so einfach wäre wie an einem Computer, dann würde man beim Tanzclub Rot-​Weiß ganz einfach den „Reset“-Knopf drücken und alles wäre wieder so wie vor der Pandemie. Leider gibt es diese Funktion im Vereinsleben nicht, und trotzdem lässt sich der seit sechs Jahrzehnten bestehende Tanzclub von den sehr schwierig gewordenen Rahmenbedingungen nicht bremsen. Der Rot-​Weiß-​Ball am 26. November im Stadtgarten soll dem Publikum die perfekte Unterhaltung bieten.





Die Rems-​Zeitung besuchte das Training. Lassen Sie sich am 4. November mitnehmen in die Welt der temperamentvollen Choreographien und der großen Emotionen!











