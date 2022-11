Skispringer Karl Geiger ist Markenbotschafter der WWG Autowelt

Foto: wwg

Der Skispringer Karl Geiger ist ab sofort neuer Markenbotschafter der WWG Autowelt in Schwäbisch Gmünd. Damit befindet er sich in Gesellschaft mit Carina Vogt und Anna Rupprecht, die ebenfalls enge Verbindungen zur WWG Autowelt haben. Auch für Geiger ist die Ostalb kein fremdes Territorium.

Freitag, 04. November 2022

Sarah Fleischer

33 Sekunden Lesedauer



„Dass es jetzt mit uns geklappt hat, freut und ganz besonders“, sagte Jürgen Eberle am Mittwoche, als Karl Geiger unmittelbar vor dem Start in die Saison seinen neuen Audi in Empfang nehmen konnte. Am Wochenende wird Geiger beim ersten Springen des Weltcup-​Winters 2022/​23 im polnischen Wisla das deutsche Team anführen.



Über viele Jahre unterstützte die Audi AG den Skisport. Kalr Geiger kennt zudem die Ostalb bestens — seine Frau stammt aus Leinzell.







Welche gemeinsamen Aktionen die WWG und Karl Geiger planen, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



247 Aufrufe

135 Wörter

51 Minuten Online



Beitrag teilen