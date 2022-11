TSB Gmünd: Im Derby gegen Heiningen ist eine Reaktion gefordert

Nach der deutlichen Niederlage in Pforzheim will der TSB Gmünd am Samstag (19.30 Uhr/​Großsporthalle) vor eigenem Publikum in der Handball-​Oberliga wieder sein wahres Gesicht zeigen. Doch der TSV Heiningen reist zum Stauferland-​Derby mit breiter Brust an.

Doch der jüngste Auftritt hat durchaus ratlose Gesichter hinterlassen. Nach 34 ordentlichen Minuten lag der TSB beim Drittliga-​Absteiger TGS Pforzheim mit 15:13 vorne. Dann folgten eine Viertelstunde ohne eigenes Tor und eine 20:29-Klatsche in fremder Halle.

Es war ein harter Aufprall nach dem Höhenflug mit vier Siegen in Serie. „Für diese zweite Halbzeit gibt es keine Erklärung“, sagt Co-​Trainer Volker Haiser, der gemeinsam mit Chefcoach Michael Stettner den Blick schnell wieder nach vorne richten wollte.





Zweifellos hat der TSB Gmünd mit vier Siegen und zwei Niederlagen zum Saisonstart die eigenen Erwartungen übertroffen und befindet sich als Tabellenachter voll im Soll. Auch wenn der Vorsprung zu den insgesamt sechs Abstiegsplätzen gerade einmal mickrige zwei Punkte beträgt.

