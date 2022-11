Winterpause auf dem Hagbergturm Gschwend

Betreut wird der Turm von der Ortsgruppe Gschwend des Schwäbischen Albvereins, der auf eine ebenso arbeitsreiche wie erfolgreiche Saison zurückblickt. Der Turm war an 32 Tagen geöffnet und bewirtschaftet und zog dabei Radfahrer, Wanderer und E-​Bike –Fahrer aus allen Himmelsrichtungen an.

Freitag, 04. November 2022

Sarah Fleischer

Der auf 585 Meter Höhe gelegene Hagberg ist der zweithöchste Bergrücken im Naturpark Schwäbisch – Fränkischer Wald und der darauf errichtete Aussichtsturm gilt als das heimliche Wahrzeichen der Gemeinde Gschwend. 48 engagierte Mitglieder des Albvereins sorgten für Unterhalt, die notwendigen Reinigungsarbeiten in und um den Turm sowie den Wareneinkauf — denn vor Ort kann auch eine kleine Stärkung gekauft werden.

Am 1. November war der Turm das letzte Mal in diesem Jahr geöffnet, nun geht es in die Winterpause.





