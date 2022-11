Wissen: Das Rätsel um Tutanchamun

100 Jahre nach Howard Carters sensationellem Fund ist die Begeisterung für den ägyptischen König ungebrochen. Große Fragen bleiben bis heute.

Am 4. November 1922 begann im Tal der Könige der Sensationsfund, der Carter berühmt machen würde. Die Entdeckung des Grabs von Pharao Tutanchamun vor 100 Jahren gilt als Meilenstein der Archäologie und als der wohl berühmteste Fund aus der alt-​ägyptischen Hochkultur. Die Begeisterung dafür ist ebenfalls seit 100 Jahren ungebrochen. Eine US-​Wanderausstellung der Artefakte in den 1970ern zog mehr als acht Millionen Besucher an. 2019 besuchten in Paris 1,9 Millionen Menschen eine Tutanchamun-​Schau.



Die große Faszination ist wahrscheinlich auch damit zu erklären, dass viele Details bis heute ungeklärt sind — trotz moderner DNA-​Analysen.







Welche Bedeutung „King Tut“ in seinem Heimatland Ägypten hat und was sein mutmaßliche Todesursache war, erfahren Sie am Freitag auf der Wissen-​Seite der Rems-​Zeitung. auch erhältlich am iKiosk.

