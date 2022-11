Ausflugstipp: Burgruine Flochberg bei Bopfingen

Hoch über Bopfingen liegt die Burgruine Flochberg über dem Ortsteil Schloßberg. Die ehemalige Stauferburg ist seit 1150 urkundlich belegt. Aufgabe der Burg war es, den Zugang zum Ries zu schützen. Im Dreißigjährigen Krieg (1618 bis 1648) wurde sie stark beschädigt und danach nicht mehr aufgebaut. Danach diente sie als Steinbruch. Dennoch haben sich auf dem Kalksteinkegel größere Mauerreste erhalten.

Die Burgruine liegt am sogenannten Schwedenweg, einem Wanderweg, der von Bopfingen nach Nördlingen führt. Auf diesem Weg ist wohl das schwedische Heer in Richtung Ries gezogen, wo es am 6. September 1634 zur Schlacht bei Nördlingen kam. Der Weg führt durch eine eindrucksvolle Landschaft. Fünf Informationstafeln informieren über die historischen Ereignisse.





Nähere Informationen über die Ruine Flochberg finden sich auf deine-​ostalb sowie hier und auf komoot.







