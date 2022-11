Mutlanger Feuerwehr weiht neue Drehleiter ein

Mit kirchlichem Segen ist die neue Drehleiter der Mutlanger Feuerwehr ihrer Bestimmung übergeben worden. Das Land Baden-​Württemberg hat die Beschaffung mit einem Zuschuss von 250 000 Euro unterstützt, der Landkreis gab 85 000 Euro. Damit endet für die Mutlanger Feuerwehr auch offiziell die Zeit, in der sie mit einer Behelfslösung arbeiten musste.

Sonntag, 06. November 2022

Franz Graser

Im Jahr 2015 hatte die Mutlanger Feuerwehr überraschend einen Totalausfall ihrer damaligen Drehleiter verkraften müssen. Der damalige Bürgermeister Peter Seyfried hatte sich damals dafür eingesetzt, eine gebrauchte Drehleiter als Notbehelf zu erwerben und die Neubeschaffung in aller Ruhe anzugehen.







Bereits zum Jahreswechsel 2021/​22 war die Drehleiter an die Feuerwehr ausgeliefert worden. Das Team der Wehr konnte daher mit der Schulung der Kameradinnen und Kameraden am Rettungsgerät beginnen. Nun übernahm die Feuerwehr ihre neue Drehleiter offiziell in den Fahrzeugpark. Geistliche der beiden großen christlichen Konfessionen segneten das Fahrzeug.





Mehr zur Einweihungsfeier lesen Sie in der morgigen Ausgabe der Rems-​Zeitung.



