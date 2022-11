Welzheim: Geräteschuppen in Flammen

Foto: studio v-​zwoelf – stock​.adobe​.com

Am Sonntag ist es gegen 15.50 Uhr in einem Geräteschuppen, der an die Garage eines Welzheimer Wohnhauses angebaut war, zu einem Brand gekommen. Das Feuer griff auf die Garage über, bevor der Schuppen von der Feuerwehr gelöscht werden konnte.

Sonntag, 06. November 2022

Franz Graser

23 Sekunden Lesedauer



Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften im Einsatz. Der Schaden am Schuppen, der Garage und der Fassade des Wohnhauses beläuft sich auf rund 80 000 Euro. Die Ermittlungen zur Ursache werden beim Polizeirevier Schorndorf geführt. Nach aktuellem Stand verletzte sich ein Bewohner des Hauses beim Versuch, den Brand zu löschen.

